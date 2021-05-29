انت الان تتابع خبر عاجل.. السعودية تخلع قلوب اليمنيين العائدين بشرط جديد.. وإنهيار... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ذكر مغتربين يمنيين يتواجدون في منفذ الوديعة ان هناك شرط جديد وضعته السلطات السعودية وهو بقاء المغتربين في المنفذ لمدة 8 أسابيع كاملة.

وانتشر مقطع تسجيل صوتي على تطبيق " واتس آب" لأحد الاعلاميين اليمنيين يوضح ان المسؤولين في المنفذ اطلعوه ان العائد من اليمن لن يتمكن من دخول الاراضي السعودية الا بعد ان يأخذ الجرعة الاولى ويبقي بعدها في المنفذ لمدة 8 اسابيع وبعدها يأخذ الجرعة الثانية ويستمر في الحجر الصحي مرة اخرى لمدة 14 يوم.

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وأضاف ان ادارة المنفذ تتواصل مع الاشقاء في المملكة وأبلغتهم بان هذا الامر سيكون مرهقا للمغتربين كون الفترة طويلة وستنتهي التأشيرة بالاضافة الى التكاليف المالية للبقاء اكثر من 3 اشهر في المنفذ.

لافتا الى ان المسؤولين في المنفذ الوديعة ابلغوا الجهات السعودية الرسمية بهذا الامر منذ 3 ايام ، واعربوا عن املهم في ايجاد حل لهذه المعضلة التي سيكون لها انعكاس سيئ على المغتربين العائدين من العمل للالتحاق باعمالهم في المملكة .

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