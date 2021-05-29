هبة طوجي تعلن عن حملها بهذه الصورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت النجمة اللبنانية هبة طوجي عن حملها في طفلها الأول، بنشر أول صورة لها تظهرها في الشهور الاخيرة للحمل برفقة زوجها الموسيقي العالمي إبراهيم معلوف.

هبة كشفت عن جنس مولودها عندما وجهت رسالة ألمحت فيها أنها بانتظار ولد وقالت إنها غير قادرة على الانتظار.

هبة التي تكتمت تفاصيل الحمل طوال الشهور الماضية واعتادت نشر صور قديمة لها تظهر رشاقتها، قامت بنشر أول صورة لها بملامح الحمل برفقة زوجها الموسيقي العالمي إبراهيم معلوف، من جلسة تصوير خضعت لها لصالح مطبوعة فرنسية، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: لا يمكننا الانتظار لمقابلتك، مع وضع أيقونة لصبي.

وتلقت هبة التهاني من عدد كبير من النجوم منهم أسامة رحباني وأنابيلا هلال وداليدا خليل.

واحتفلت هبة طوجي بزواجها من الموزع الموسيقى العالمي إبراهيم معلوف في فرنسا في سبتمبر من العام الماضي بحفل خاص نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا.

وشاركت هبة طوجي وزوجها إبراهيم معلوف مع الموسيقار اللبناني أسامة الرحباني، ونخبة من الموسيقيين العالميين، في إحياء حفل غنائي ضخم من أجل لبنان، على مسرح الأولمبيا في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في الأول من أكتوبر الماضي، وكان من المقرر أن تقوم بجولة غنائية في مصر ولكن تم تأجيل الحفلات بشكل مفاجىء وتعللت الشركة المنظمة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.