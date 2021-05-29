آخر التطورات الصحية للفنانة فاطمة الكاشف بعد خروجها من المستشفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة فاطمة الكاشف تفاصيل وضعها الصحي بعد مغادرتها المستشفى بطلب منها بعد أن دخلتها منذ فترة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

الكاشف قالت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: الحمد لله والشكر لله بفضل الله وبفضل دعواتكم الصادقة بدأت أتحسن شوية وطلبت خروجي من المستشفى بعد أن كانت المسحة الأخيرة لفيروس كورونا سلبية الحمد لله ولكني ما زلت أعاني أعراض ما بعد الكورونا.. وهي فترة صعبة جداً بس أنا فِضِلت أَكَمّل عِلاجي في المنزل حتى أكون مع أولادي وربنا يتم شفائي على خير يا رب ويشفي كل مريض.

وشكرت فاطمة الوزيرة الدكتورة هالة زايد والدكتور أشرف زكي ونهال عنبر على اهتمامهما بها وسرعة الاستجابة وقالت: بارك الله فيكم وأشكر الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة والدكتور منتصر والدكتور محمد توفيق والطاقم الطبي على اهتمامكم ورعايتكم الفائقة بي في فترة وجودي بالمستشفى ربنا يحفظكم بخير دائمًا.

كما طلبت فاطمة الكاشف من جمهورها الدعاء بالشفاء لـدلال عبد العزيز وعلي الحجار وزوجته الغالية وصديقتها سهام وشريف الدسوقي.

وكان الفنان جمال عبد الناصر أعلن تعافى زوجته الفنانة فاطمة الكاشف من الإصابة بفيروس كورونا، وقال جمال عبد الناصر في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: الحمد لله هو الشافي المعافى.. وبأمره كل شيء.. المسحة الثانية سلبية.. والحمد لله.. بفضل دعواتكم جميعاً، خرجت فاطمة من المستشفى لاستكمال علاجها في المنزل.