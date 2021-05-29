سارة التونسي تخشى على نفسها من مصير شريف دسوقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - حذرت الفنانة سارة التونسي، من المرور بنفس أزمة ومشكلة الفنان المصري، شريف دسوقي، التي مر بها مؤخرًا، بسبب الممطالة في الحصول على حقوقه.

الفنانة سارة التونسي حذرت في رسالة جادة وشديدة اللهجة، من سيناريو ينتظرها، مشابه لما جرى مع الفنان المصري شريف دسوقي، وذلك خلال مطالبته بمستحقاته المالية من شركة العدل جروب للإنتاج الفني.

وكانت رحلة طويلة قطعها النجم شريف الدسوقي في مجال الفن حتى وجد ضالته وأمسك حلمه بيده، فلم ينتبه الكثير للمشوار الذي قطعه ذلك الفنان الاستثنائي ليصل إلى قلوب المحبين من متذوقي الفن، وظن البعض أنه سقط من أعلى ليتقدم سباق الموهوبين.

وهاجمت الفنانة سارة التونسي، نقابة المهن التمثيلية بسبب تأخرها في النظر بشكوى وملف الفنان شريف دسوقي، وأيضا الشكوى التي تقدمت بها ضد شركة “العدل جروب”، مؤكدة أن ما حدث ما هو إلا مُحاباة للشركة.