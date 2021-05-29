انت الان تتابع خبر ليست الإمارات.. نتنياهو يفضح دولة مسلمة ويؤكد أن زعيمها خائن للعرب... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - نشر رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، علم دولة مسلمة بجانب عدد من الدول الأخرى التي تدعم إسرائيل في حربها ضد فلسطين.
ووجه "نتنياهو" الشكر إلى جمهورية البوسنة والهرسك المسلمة بجانب دولًا أخرى منها لدعم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، واصفًا الهجمات على كيان الاحتلال بـ"الإرهاب".
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ونفى الرئيس البوسني، شفيق جعفروفيتش، صحة مزاعم "نتنياهو" بشأن دعم بلاده لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الحرب ضد فلسطين وقطاع غزة.
وكتب "جعفروفيتش" على حسابه في "فيسبوك": "وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علم البوسنة والهرسك بأعلام تدعم إجراءات إسرائيل الحالية".
وأضاف: "رسالتي إلى رئيس الوزراء نتنياهو هي أن البوسنة والهرسك لا تدعم قتل المدنيين الأبرياء في غزة الذين يرتكبون قوات عسكرية إسرائيلية".
وختم "جعفروفيتش": "أدعو رئيس الوزراء نتنياهو إلى وقف الهجمات غير المتناسبة على غزة والمساهمة في إحلال السلام للشعب الفلسطيني والإسرائيلي".
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