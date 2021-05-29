انت الان تتابع خبر تسريب فيديو بشأن يمنيات يمارسن الدعارة والعلاقات المحرمة في عاصمة... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أزاح تسريب صوتي لأحد البرلمانيين الموالين لميليشيا الحوثي الإيرانية في صنعاء، الستار عن استخدام الميليشيات للنساء وشبكات دعارة للإيقاع بقياديين في صنعاء، بينهم برلمانيون موالون لها.

وأكدت الفنانة اليمنية المختطفة في سجون الحوثيين انتصار الحمادي، لعدد من زوارها في السجن، الاثنين الماضي، محاولة الميليشيات الإيقاع بها مع زميلاتها للانضمام لـ"خلية دعارة مقننة" وشبكة جاسوسية منظمة، بحسب موقع "العربية.نت".

يحدث الآن.. عاصمة عربية ومطارها تتعرض لقصف صاروخي عنيف.. والتلفزيون الرسمي يقطع البث ويذيع البيان رقم 1

# السعوديون يتناقلون التهاني والتبريكات بسبب هذا الخبر السعيد الذي أسعد قلب الملك سلمان

نبأ صاعق: أول وزير سعودي يباغت الملك سلمان ويأمر بتركيب مكبرات الصوت فوق المساجد.. والصدمة في منصبه

# بالصور.. عمان تهتز بعد سقوط أول قتيل في انتفاضة "صحار" .. والمتظاهرون يرفعون لأول مرة شعارات تطالب بإسقاط السلطان هيثم

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

مصري يضبط زوجته "الخائنة" في أحضان عمه بحيلة ماكرة...

مراهقات سعوديات يفاجئن الناس بعمل صادم وجريء وسط...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

في رسالة مسربة وفاضحة.. شقيقة محمد رمضان تطلب منه أن...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

متحرش في امه: سعودي يدخل على أمه المطبخ ويتحرش بها ويصور عملية التحرش...

شاهد.. الفنانة شيماء سيف تقبل طفل بطريقة جنسية فاضحة في هذا المقطع.....

وكشف النائب في البرلمان اليمني الموالي للحوثيين، عبده بشر، في التسريب الصوتي من إحدى جلسات برلمان صنعاء الخاضع لهم، عن وثائق عن استهداف ميليشيا الحوثي قيادات كبيرة في سلطتها، غير المعترف بها، من خلال جرهم إلى أفعال دعارة لتطويعهم الكامل تحت إرادتها.

وأشار إلى إنه تحصل على رسائل واعترافات نساء حوثيات يعملن في الأجهزة الأمنية للميليشيا للإيقاع بقائمة من الأسماء، ذكر أنها بحوزته، بينها أعضاء فيما يسمى "المجلس السياسي الأعلى"، واجهة سلطة الانقلاب الحوثية، ووزراء وبرلمانيون.

وأوضح عبده بشر، استخدام الميليشيات تهم الدعارة ضد كل من تعتقله من المعارضين لها، قائلاً إن هذا السلوك يسيء للمجتمع وللأسرة اليمنيين.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.