وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح في حادث سير

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي الفنان اللبناني حسام الصباح وذلك إثر إصاباته بحادث سير تعرض له قبل عشرة أيام وأدخل على إثره إلى المستشفى .

وكان الراحل قد تعرض لحادث سير على طريق المصيلح في جنوب لبنان حيث فقد السيطرة على سيارته ما أدى إلى انقلابها وسط الأوتستراد وتم نقله إلى المستشفى و دخل العناية المركزة حتى وافته المنية .

الممثل الراحل كان عضواً في مجلس نقابة الممثلين وهو من مواليد عام 1948. وشارك بالعديد من أهم الأعمال الدرامية وكان آخرها مشاركته بمسلسل عشرين عشرين كما شارك بمسلسل الهيبة ، العودة بدور قاتل والد جبل شيخ .

وكان للراحل العديد من المشاركات في المسرح والأعمال التلفزيونية وغيرها.