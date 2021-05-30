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وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح في حادث سير

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عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي الفنان اللبناني حسام الصباح وذلك إثر إصاباته بحادث سير تعرض له قبل عشرة أيام وأدخل على إثره إلى المستشفى .

وكان الراحل قد تعرض لحادث سير على طريق المصيلح في جنوب لبنان حيث فقد السيطرة على سيارته ما أدى إلى انقلابها وسط الأوتستراد وتم نقله إلى المستشفى و دخل العناية المركزة حتى وافته المنية .

الممثل الراحل كان عضواً في مجلس نقابة الممثلين وهو من مواليد عام 1948. وشارك بالعديد من أهم الأعمال الدرامية وكان آخرها مشاركته بمسلسل عشرين عشرين  كما شارك بمسلسل  الهيبة ، العودة  بدور قاتل والد جبل شيخ .

وكان للراحل العديد من المشاركات في المسرح والأعمال التلفزيونية وغيرها.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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