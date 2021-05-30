مأساة عاشتها رنا رئيس تكشف عن تفاصيلها

عدن - ياسمين عبد العظيم -

تحدثت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن وفاة والدها أثناء تصوير مسلسل “ضل راجل” قائلة: أصبت بكورونا بعدما أصيب بها والدي، وجلست معه لمدة ثلاث ساعات قبل وفاته، وجاء إليَّ فى البلاتوه وقال لى إنتى هتكسري الدنيا.

وأضافت رنا خلال حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس”، الذي يقدمه على شاشة الحياة،:أصيب جدي أيضاً بكورونا، وهو أقرب الأشخاص إلى قلبي وتم نقل والدي إلى المستشفى.

وتابعت أن جدها توفاه الله وكانت من أصعب اللحظات إلي قلبها، مضيفة: “بعد دفن جدي، توفي والدي وكانت من أصعب اللحظات في حياتي وانهرت بالبكاء، ولم أكن أستوعب ما يحدث، وكانت لحظات صعبة جداً، وكان لازم أنزل أصور مشاهدي بـ”ضل راجل”.

وتابعت: ظللت ١٨ يوماً بين مسلسل الدكتور يحيى الفخراني، ومسلسل الفنان ياسر جلال، وكان وقتاً صعباً جداً، ولم أستطع التوقف عن التصوير، وكنت أتمنى أن يكون والدي وجدي موجودين ليشاركاني النجاح وأنا احتسبتهما عند الله شهيدين.