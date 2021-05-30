الموت يفجع الفنان حجاج عبد العظيم مرتين في أسبوع واحد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن أعلن الفنان حجاج عبد العظيم عن وفاة شقيقته بعد صراع مع المرض.

حجاج كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك معلناً خبر وفاتها طالباً من أصدقائه وأحبائه الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.

وقال: أختي الغالية الحنونة التي كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبدالعظيم.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة ياغالية.

وعقب كتابة المنشور انهالت التعازي على الفنان من جميع محبيه، كان أبرزهم الفنان صلاح عبدالله حيث رد على المنشور معزياً: الدوام لله قلبي معاك ياحبيبي ربنا يرحمها ويثبتها ويعفو عنها ويرزقها نعيمه.

كما قام المطرب مجد القاسم بتعزية الفنان القدير وكتب: البقاء لله، الله يرحمها ويحسن إليها وعظم الله أجركم.

كان الفنان حجاج عبدالعظيم، قد أعلن يوم الاثنين الماضي، وفاة شقيقة زوجته، بعد صراع مع المرض، مطالبًا الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلًاً: توفيت اليوم أخت زوجتي بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر لها واعفو عنها وأدخلها فسيح جنتك.