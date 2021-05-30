شكرا لقرائتكم خبر عن بالشفاف والمخرم – ياسمين صبري جننت المراهقين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة و عصرية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللون الأبيض المصنوع من القماش الشفاف مما زاد من أناقتها.

ظهرت ياسمين صبري حافية القدمين في الصور فيما ارتدت قبعة كبيرة مصنوعة من الخوص، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدلا على كتفيها، ولم تبالغ في أستخدام مستحضرات التجميل، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.