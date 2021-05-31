إيمي سمير غانم تثير قلق الجمهور على والدتها وتطالب بالدعاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد 30 يوما من معاناة الفنانة دلال عبد العزيز داخل غرفة العناية المركزة متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، ناشدت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها الدعاء لها خاصة وأن حالتها الصحية لم تشهد تحسنا يذكر رغم خلو عينتها من آثار الفيروس.

إيمي أثارت مخاوف متابعيها على إنستجرام بعدما نشرت صورة سوداء، وعلقت على الصورة بنشر دعاء قالت فيه: اللهم اشفي دلال عبد العزيز، فأنت أعلم بحالها، اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها، ربي اشفها شفاء لا يغادر سقما، يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حقيقة الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدا خلو عيناتها من فيروس كورونا، ولكنها تعاني الآن من مضاعفات ما بعد التعافي، وتواجه نقصا حادا في نسبة الاكسجين بالدم.

وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”: أوجه التحية للأطباء المشرفين على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، لكنها مازالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية، ونتمنى لها الشفاء العاجل بإذن الله تعالى.