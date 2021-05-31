هاجر أحمد: خسرت هذا اللقب بسبب المايوه

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت النجمة المصرية الشابة هاجر أحمد سر خسارتها لقب ” أجمل وجه في العالم”، مؤكدة إنها خاضت المنافسات العالمية بعد تتويجها بلقب مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكوكب، وكانت تحصل على تقديرات مرتفعة في كل المسابقات ولكن رفضها ارتداء المايوه البيكيني في عرض خاص تسبب في انخفاض تقييمها من لجنة التحكيم.

هاجر التي تألقت مؤخرا ببطولة مسلسل أحسن أب من بطولة علي ربيع حلت ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه واحد من الناس وكشفت عن كواليس مشاركتها في مسابقة أجمل وجه في العالم وسبب خسارتها لهذا اللقب.

وقالت هاجر أحمد أن المسابقة تتضمن عدة منافسات ومن بينها “مس بكيني”، ولكنها رفضت ارتداء البكيني مراعاة للعرف في مصر وتقاليد المجتمع وهو ما أدى إلى انخفاض درجاتها وأثر على مشوراها في المسابقة.

يذكر أن هاجر أحمد، خاضت منافسات مسابقة “ميس إيكو إيجيـبت”، عام 2016 وكانت بنفس الوقت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفازت وقتها بعدة ألقاب أبرزها لقب ملكة جمال الكوكب “ميس إيكو بلانيت” للسياحة والبيئة لعام 2016، التابعة للأمم المتحدة، وقامت بتمثيل مصر في مؤتمرات دولية لتنشيط السياحة وحل مشكلات البيئة.