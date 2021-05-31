عمرو أديب يضع منى زكي في موقف محرج بسبب علاقتها مع أحمد حلمي.. ورد صادم منها

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت الفنانة منى زكي ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «ON E».

وتحدثت الفنانة منى زكي عن أعمالها الفنية، حيث قالت: “الفن مغامرة وأساسيات العمل الناجح كانت متوفرة في مسلسل “لعبة نيوتن” وكان إحساس الراحة والاطمئنان قبل العرض متوفر عندي بفضل النص الجيد والمخرج الجيد”.

بسبب هذه الصورة.. فيفي عبده تتعرض لهجوم حاد من الجمهور (اتفرج)

بإطلالة جديدة.. مي سليم تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

وعن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، سألها عمرو أديب: “هو إنتي طيبة مع أحمد حلمي زي ما كنتي في لعبة نيوتن؟”، لتضحك منى زكي قائلة: “قاسية جدًا معاه”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “كلمة أخيرة” تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية “أون إى”، أن الشخصية التى قدمتها فى المسلسل كانت فرصة بالنسبة لها، فهي كانت دائمًا تبحث عن مثل هذه الأعمال.

وتابعت: “شخصيتي فى المسلسل كانت بسيطة على أرض الواقع وتلمس عددًا كبيرًا من المواطنين، وأن سبب اختياري لتقديم الشخصية كان بسبب إجادتي للغة الإنجليزية، مع أنها سهلة جدًا، ولكني اكتشفت أنها صعبة جدًا خاصة الحديث بها”.

وأشارت إلى أن شخصيتها فى مسلسل لعبة نيوتن، أضافت لها كثيرًا.