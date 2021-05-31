هالة صدقي تتلقى إنذار بالطاعة وهذا هو رد فعلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة هالة صدقي عن تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي رغم إعلان الأخير طلاقها في بث مباشر بالفيديو عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسخرت هالة من الطلب القانوني مؤكدة أنه يمثل خبرا سيئا لكل من تقدموا لطلب يدها للزواج.

هالة نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام صورة رسمية من الإنذار الذي تلقته للدخول في طاعة زوجها ووالد طفليها، وعلقت قائلة: خبر سئ لكل اللي تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع إنه الشهر اللي فات عمل فيديو وطلقني فيه، وصحيح هو في أمريكا وأنا في مصر فشكلها هتكون طاعة أون لاين.

وتابعت هالة: أستأذنكم عشان أجيب الطشت والجلابية، بس حد يعرف أقدر أجيب الولاد معايا والا لا؟!.

أضافت: مقولة غراب البين طلعت صح، مفيش فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هنعمل طلبات جديدة.

وأبدى عدد كبير من متابعيها دهشتهم من تطبيق إنذار الطاعة على هالة صدقي رغم ديانتها المسيحية، وردت بأنها قانونا تخضع في الأحوال الشخصية للشريعة الإسلامية لأنها مصدر التشريع في مصر، عدا حالة الطلاق.