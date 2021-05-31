بهدوم ضيقة .. اتفرج دينا فؤاد نزلة رقص على واحدة ونص

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. دينا فؤاد بهدوم ضيقة وشغالة رقص على واحدة ونص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دينا فؤاد، مقطع فيديو لها وهي ترقص على إحدى أغنيات النجم عمرو دياب، خلال تدريباتها في الجيم، ولك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت قائلة: “دا اللى بيحصل اول لما أغنية لعمرو دياب تشتغل فى مكان، شكرا للكابتن نور خطاب”.

وعلى جانب آخر بدأت الفنانة دينا فؤاد، تصوير مشاهد دورها بمسلسلها الجديد ” اللي مالوش كبير”، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021، مع النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم احمد العوضى، مشيرة إلى أنها تجسد دور سيدة تدعى “قدرية”، والتي تلعب دورا رئيسيا في أحداث العمل، و”اللي مالوش كبير” من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوى وإيمان السيد وإخراج محمود فكرى وإنتاج سينرجى.