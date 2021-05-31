أحلام تخضع لعملية جراحية تغير شكلها بالكامل.. والجمهور يرد: «بقت ياسمين صبري»

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشمسي صور عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من أحدث ظهور لها.

ووفقًا لما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت أحلام بإطلالة مختلفة تمامًا.

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وعلقت أحلام على الصورة، قائلةً: «صديق نجاحاتي كونتور كوزمتكس من بريطانيا العظمى مكياج للصيف وبرونز للسهرات».

وأثارت الصورة موجة حادة من الانتقادات للفنانة أحلام، وذلك بسبب تغير ملامحها بشكل كامل، حيث قال البعض إنها أصبحت شبه الفنانة ياسمين صبري.

وكان آخر ظهور للفنانة أحلام الشامسي الأسبوع الماضي، وذلك عندما كشفت عن وجود ابنها فاهد الهاجري في أحد مستشفيات السعودية لتلقي العلاج، دون أن تفصح عما تسبب في حجزه.

كما توجهت بالشكر لأهالي المملكة العربية السعودية على ما قاموا به تجاه ابنها وإنقاذه بالتوجه به إلى المستشفى.

وغردت أحلام عبر صفحتها على تويتر مرفقة صورة لابنها فاهد، قائلة: “إلهي إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، الله يعز السعودية ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معهم الحمد لله والشكر لكم”.