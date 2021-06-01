انت الان تتابع خبر وفد رفيع من الرياض يصل إلى الأردن والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، تفاصيل وصول وفد سعودي رفيع بقيادة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان للأردن، وذلك في محاولة لإقناع السلطات بالإفراج عن مدبر محاولة الانقلاب باسم عوض الله.

مستشار ابن سلمان وعوض الله رئيس الديوان الملكي الأردني سابقا وهو مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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وقال حساب “Restitutor Orientis” الإخباري الفرنسي إن وقوف ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في الأردن، سيعني الكثير.

وكتب الحساب الفني عبر موقع “تويتر” أنه “إذا كان محمد بن سلمان وراء محاولة الانقلاب هذه، فسوف يكون الأمر مثيرًا”.

وقال إن من بين معتقلي انقلاب الأردن اسم باسم عوض الله، وهو قريب من الإمارات والسعودية، خاصة من محمد بن زايد و محمد بن سلمان.

ومن جانبه ذكر الدكتور حسام العبداللات رئيس المنظمة الأردنية للتغيير والمقيم في لندن, أن وزير الخارجية السعودي المتواجد في عمان يرفض المغادرة الا وباسم عوض الله برفقته. حسب ما أبلغته مصادر موثوقة.

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