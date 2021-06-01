انت الان تتابع خبر عاجل..السعودية تلقي القبض على العقل المدبر للحفل الفاضح في المملكة.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ترددت أنباء أن حفل المشاهير المثير للجدل والذي تعرض للعديد من الانتقادات تم تحت رعاية شخصية سعودية هامة.

ونقلت قناة الإخبارية عن مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

السعودية تلقي القبض على العقل المدبر للحفل الفاضح في المملكة.. أقرب المقربين من الأمير محمد بن سلمان

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وبحسب المصادر فإن هذه الشخصية مقربة من الأمير محمد بن سلمان وأدارت الحفل عبر إحدى شركات التسويق، والتي تتولى أيضًا مسؤولية إدارة أعمال بعض مشاهير السوشيال ميديا.

وحسب “الوطن” نُظم الحفل الذي دُعي إليه عدد من مشاهير السوشيال ميديا، بمناسبة إطلاق موقع علامة تجارية كورية لمستحضرات تجميل، ووكيلها الحصري في السعودية هي الشركة المنظمة للحفل.

وكان الحفل تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقاطع فيديو خادشة للحياء بسبب حضور عدد من الراقصات ، وقابله مغردو «تويتر» بهاشتاق «انفلات مشاهير السعودية»، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما وصفوه بـ«الانفلات الأخلاقي». بالإضافة للمطالبة بتطبيق عقوبات مخالفة الإجراءات الاحترازية على المشاركين.

ونقلت قناة الإخبارية عن مصادر مطلعة أن الجهات المختصة تعمل على ضبط من شارك وصور المقاطع الخادشة للحياء في المملكة.

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