انت الان تتابع خبر السلطات السعودية تباغت الفتيات المراهقات بقرار "مفاجئ" لمن بلغت من... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - اعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية، الاثنين، على إمكانية استخراج تصريح قيادة للمركبات للفتيات ممن أكملن 17 عاما، أسوة بأقرانهن من الفتيان.
وأوضحت "المرور" أنه لاستخراج تصريح قيادة مؤقت يلزم إتمام ١٧ عاما، ٦ صور شخصية، كشف طبي، ثم تقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة لإصدار تصريح قيادة بعمر 17 عاما ومدته سنة.
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نبأ صاعق: السلطات السعودية تباغت الفتيات المراهقات بقرار "مفاجئ" لمن بلغت من العمر 17 عاماً
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وأشارت إلى أنه يتم استبداله برخصة قيادة عند بلوغ الفتاة 18 عاما ومدتها 5 سنوات أو 10 سنوات؛ حيث يشترط لإصدار رخصة قيادة خاصة عند إتمام سن الـ18 عاما، ألا يكون المتقدم أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها وغيرها من الشروط.
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