انت الان تتابع خبر السلطات السعودية تباغت الفتيات المراهقات بقرار "مفاجئ" لمن بلغت من... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية، الاثنين، على إمكانية استخراج تصريح قيادة للمركبات للفتيات ممن أكملن 17 عاما، أسوة بأقرانهن من الفتيان.

وأوضحت "المرور" أنه لاستخراج تصريح قيادة مؤقت يلزم إتمام ١٧ عاما، ٦ صور شخصية، كشف طبي، ثم تقديم الطلب لمدرسة تعليم القيادة لإصدار تصريح قيادة بعمر 17 عاما ومدته سنة.

فيديو "وقح" للسعودية "أريج عبدالله" خلال جلسة "جنسية" مع مسئول أجنبي في الحفل الفاضح بالمملكة (شاهد)

نبأ صاعق: السلطات السعودية تباغت الفتيات المراهقات بقرار "مفاجئ" لمن بلغت من العمر 17 عاماً

# .. السعودية تهز جميع المتواجدين في أراضيها بتحذير طارئ من خطر قاتل سيحدث في المملكة بعد صلاة فجر اليوم الثلاثاء (لا تخرجوا من بيوتكم)

# .. ضبط مذيعة مصرية قامت بحركة "فاضحة" أمام الكعبة المشرفة خلال الدعاء لدلال عبدالعزيز ومطالبات بطردها من المملكة (فيديو صادم)

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

مصري يضبط زوجته "الخائنة" في أحضان عمه بحيلة ماكرة...

مراهقات سعوديات يفاجئن الناس بعمل صادم وجريء وسط...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

في رسالة مسربة وفاضحة.. شقيقة محمد رمضان تطلب منه أن...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

متحرش في امه: سعودي يدخل على أمه المطبخ ويتحرش بها ويصور عملية التحرش...

شاهد.. الفنانة شيماء سيف تقبل طفل بطريقة جنسية فاضحة في هذا المقطع.....

وأشارت إلى أنه يتم استبداله برخصة قيادة عند بلوغ الفتاة 18 عاما ومدتها 5 سنوات أو 10 سنوات؛ حيث يشترط لإصدار رخصة قيادة خاصة عند إتمام سن الـ18 عاما، ألا يكون المتقدم أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات سواء ترويجها أو حيازتها وغيرها من الشروط.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.