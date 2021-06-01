انت الان تتابع خبر لبنان تصحو على مصيبة ونبأ كارثي بشأن "حسن نصر الله" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلن الدكتور حذيفة عبدالله عزام، نجل المجاهد الإسلامي الكبير، الشيخ عبدالله عزام، أعلن قبل قليل، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني يصارع الموت.

وكتب الدكتور حذيفة عزام، على حسابه في تويتر الذي يتابعه أكثر من 157 ألف متابع، كتب تغريدة قال فيها، إن حسن نصر الله الآن بين الموت والحياة نتيجة المرض العضال الذي أصيب به.

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وخلال الساعات الماضية، إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه عدد من الشبان المؤيدين لحزب الله في منطقة برج البراجنة، في لبنان يقومون بتوزيع الماء والخبز مجاناً على نية شفاء الأمين العام للحزب حسن نصرالله.

يذكر أن "الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله, أوضح في اخر إطلالة له أن "عدم ظهوره في الأيام الماضية بعد شهر رمضان المبارك سببه المرض".

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