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الرياض - روايدا بن عباس - أثنت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني زوجة الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر على الدعم الذي تلقته من الأخير خلال رحلتها الدراسية في جامعة قطر، والتي وصلت فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وخلال كلمة ألقتها في حفل تخرج عدد من طلاب جامعة قطر قالت الشيخة جواهر “اسمحوا لي أخرج عن النص سمو الأمير تميم له الفضل علي بعد الله في حياتي العلمية والعملية وكزوجة وأم، شكراً تميم بن حمد”، كما وجهت زوجة أمير دولة قطر الشكر إلى أفراد عائلتها لدعمهم لها في رحلتها الدراسية.

فيديو مسرب لزوجة أمير قطر يضعه في موقف محرج.. والمقطع يحقق مشاهدات عالية (شاهد)

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وشاركت الشيخة جواهر بنت حمد في تسليم جوائز التكريم للخريجين في الحفل الذي أقامته جامعة قطر، والذي حضرته كذلك بصفتها واحدة من خريجي الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشيخة جواهر بن حمد تزوجت من الأمير تميم بن حمد عام 2005، وأنجبت منه ولدان وبنتان، علمًا أنها مواليد عام 1984، ويكبرها زوجها بأربعة أعوام.

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