ميمي جمال تكشف مفاجأة عن سبب طلاقها من حسن مصطفى

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة ميمي جمال عن حباتها الزوجية مع الفنان حسن مصطفى، حيث أكدت أنها لم تطلب الطلاق منه ولم يحدث أن أقدم هو على ذلك سوى مرة واحدة فقط.

وقالت النجمة ميمي جمال في تصريحات صحفية لها إنها تطلقت من زوجها مرة واحدة فقط في بداية زواجهما، موضحة أنها كانت دائما ما تحب أن ترتدي فساتين سواريه خلال أعمالها المسرحية التي تسمح طبيعة دورها بها بذلك، منبهة أن هذا الأمر كان لا يعجب زوجها الراحل وطلب منها عدم القيام بذلك، مشيرة إلى أنه بالفعل اتفقا وقتها على ارتداء فساتين سواريه ولكن «بكم ومحتشمة».

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وأضافت الفنانة ميمي جمال أنه بعد ذلك في إحدى المرات تفاجأت به يشاهدها بأحد العروض، وكانت مرتدية فستانا سواريه لا يراعي الملاحظات التي طالبها، موضحة أنه بمجرد عودتها لمنزل الزوجية عاتبها على ذلك.

وتابعت الفنانة: «أول ما دخلت البيت قالي أنا قولتلك وأنتي مسمعتيش الكلام، وقام مطلقني بالكلام كدا»، موضحة أنها أخذت ما حدث وقتها على أنه أي كلام، لافتة إلى أنها بعد ذلك حاولت أن تصالحه، لتتفاجأ به يقول لها: «لأ أنتي كدا محرمة عليا زي أمي وأختي».