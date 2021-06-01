انت الان تتابع خبر عاجل: عودة أول رئيس مخلوع إلى بلاده بعد حكم المحكمة بتبرئته .. وحاكم... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قال مسؤول حزبي إيفواري، اليوم الاثنين، إن الرئيس السابق لوران جباجبو سيعود إلى ساحل العاج في 17 يونيو بعد عقد من تبرئته من جرائم ضد الإنسانية خلال حرب أهلية.

في أبريل، أكدت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) ومقرها لاهاي أن جباجبو وساعده الأيمن السابق تشارلز بل جود كانا على بينة من أعمال العنف المدمرة التي أعقبت الانتخابات والتي هزت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في 2010-2011.

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وقال أسوا أدو، الأمين العام لحزب الجبهة الشعبية الإيفوارية الذي أسسه جباجبو ، "إنني أعلن عودة الرئيس لوران جباجبو إلى الأراضي الإيفوارية في 17 يونيو".

وجاء هذا الإعلان في عيد ميلاد جباجبو الـ 76.

وقُتل أكثر من 3000 شخص في شهور من القتال بعد انتخابات 2010 ، عندما شكك غباغبو في نتائج التصويت الذي فاز به الرئيس الحالي الحسن واتارا ورفض التنحي.

وأُجبر جباجبو في النهاية على الخروج من السلطة، واعتقل في أبريل 2011 واحتجز في شمال ساحل العاج قبل نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصبح أول رئيس دولة يُحاكم في المحكمة، على الرغم من أنه وبلي جودي أصرا دائمًا على أنهما غير مذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وعلى الرغم من قضاء سنوات خلف القضبان في المدينة الهولندية ، وكذلك قضاء بعض الوقت في بروكسل بينما كان ينتظر نتيجة استئناف ضد تبرئته في عام 2019 ، فإن الرئيس السابق المثير للانقسام بشدة يحتفظ بدعم قوي في الداخل.

وقال واتارا إن سلفه مرحب به في العودة إلى الوطن و "سيستمتع ... بالمزايا والبدلات المتاحة للرؤساء السابقين".

وأشاد أنصار جباجبو بقرار المحكمة الجنائية الدولية بتأييد تبرئته إلى جانب قرار بلي جودي ، قائلين إن عودتهم ستشفي جراح الصراع الذي يقسم البلاد على طول خطوط الشمال والجنوب.

وتعتبر ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، مقسمة بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب الذي يسيطر عليه المسيحيون.

واتارا مسلم شمالي بينما غباغبو مسيحي من الجنوب.

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