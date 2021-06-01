انت الان تتابع خبر عاجل.. وسيم يوسف يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد أيام من... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رجحت وسائل المحلية، أن الداعية وسيم يوسف تعرض الى الضرب المبرح نقل على أثرها الى أحد مشافي دبي، مؤكدة انه حالته الصحية حرجة حتى هذه اللحظة مع الاشارة الى ان لم تعلق أي مصادر رسمية أو مقربة على تلك الانباء الواردة.

وانتشر خبر وفاة الداعية الاماراتي وسيم يوسف بحادث سير كنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث نفت وسائل إعلام إمارتية، صباح اليوم السبت 29 مايو 2021، كافة الانباء المتداولة بشان وفاة الداعية وسيم يوسف في احد مشافي دبي، وذلك بعد اختفائه لمدة أكثر من اسبوع عبر حسابته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكتب أحد النشطاء عبر موقع تويتر :"لغاية الان لا يوجد اي خبر موثوق يؤكد وفاة وسيم يوسف مع العلم انه غائب لاكثر من اسبوع ولا يعرف مصيره او حالته الصحيه".

وغرد أخر :" أخبار متداولة عن وفاة وسيم يوسف لا أعتقد أنه مات ولكن متأكد أنها حملة ممنهجة لكسب التعاطف معه بعد تصريحاته الأخيرة واللهِ لو رأيته يُحرق والماء في يدي ما اطفأت النار في جسده واسأل الله أن يَمُد في عمره ويعميه عن الهداية والتوبة حتى يُرَد إلى ارذل العمر".

ونشر أخر :" وسيم يوسف ليست حالة فردية بل هي ظاهرة في أغلب المشاهير، وأظن فيه ضغوطات وتهديد بالفضح لو تم مخالفة الأوامر، لم أكن على وعي بهذا الجانب لولا وفاة الظابط موافي في المخابرات المصرية موافي في مصر له نظائره في مخابرات الدول العربية الأخرى وكلها تطبيق للمنهج الصهيوني".

وأثارت تصريحات الداعية الاماراتي وسيم يوسف جدلا واسعا في الامارات العربية المتحدة والوطن العربي بعد دفاعة عن الاحتلال الاسرائيلي وتبرير أعماله البشعة بحق المواطنين في قطاع غزة وارتكاب المجازر.

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