شكرا لقرائتكم خبر عن احلى كيرفي .. اتفرج زوجة احمد الفيشاوي نازلة رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان احمد الفيشاوي، صورة له برفقة زوجته ندى الكامل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت زوجة الفنان احمد الفيشاوى، بإطلالة مثيرة مرتدية فستانا جريئا يبرز قوامها الرشيق الكيرفى، واتسم الفستان بالستايل الهادئ الذي يتسم باللون الاسود فوق الركبة .

وتركت شعرها الأحمر منسدلًا على كتفيها، ووضعت الماكياج الخفيف والهادئ .

ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلق بعضهم قائلا :”احلى كيرفى”.

وأعاد الفنان أحمد الفيشاوي، إلى الأذهان من جديد أحداث وجوده على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي قبل الماضي، حيث ظهر هو وزوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي، ليخطفا الأنظار إليهما.

يصادف اليوم الإثنين، 11 نوفمبر، عيد ميلاد الفنان أحمد الفيشاوي، الذي يحتفل بعامه الـ39 عامًا، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، ويعتبر من أكثر الفنانين إثارة للجدل، على الرغم من ثقله الفني.

شرت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها جالسة بجوار زوجها الذي طوقها في أحضانه، لتوجه له رسالة بمناسبة عيد ميلاده.

وكتبت ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي، في تعليقها على الصورة، قائلة: “بداية عيد ميلاد سعيد 11:11″، وأشارت له برمز القلب في التعليق على الصورة.