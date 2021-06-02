شكرا لاهتمامكم بخبر القصة الكاملة لـ اعتزال آمال ماهر .. وتفاصيل انفصالها عن خطيبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - منشور صادم كتبته الفنانة آمال ماهر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أعلنت من خلاله اعتزال الغناء.

اعتزال الفنانة آمال ماهر لم تكشف من خلاله عن أسباب واضحة مكتفية بالإشارة إلى كونها اسباب خارجة عن إرادتها.

فيديو لـ دلال عبد العزيز من داخل غرفتها في المستشفى.. لقطات مؤثرة

أحلام تخضع لعملية جراحية تغير شكلها بالكامل.. والجمهور يرد: «بقت ياسمين صبري»

وكتبت آمال ماهر في منشورها : “جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم؛ نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء”.

وأضافت “إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنته فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ.. كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا.. أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله”

وتابعت: “شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي.. شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج.. استمتعت بكم كثيرًا على مدى أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. شكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا”.

ويأتي ذلك المنشور بعد يومين فقط من الإعلان على فسخ خطبتها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت أعلنت من فترة أنه تمت خطوبتي.. ولكن كل شيء نصيب، تم فسخ الخطوبة الحمد لله على كل شيء».

وكانت ماهر قد أعلنت يوم 13 إبريل الماضي، خطوبتها بشكل رسمي من رجل أعمال مصري لم تكشف عن اسمه، مبينة أن الخطوبة تمت بالفعل منذ فترة، ويتم التحضير خلال الفترة الراهنة لحفل الزفاف الذي أكدت أنه سيكون قريباً.

وقالت الفنانة أمال ماهر عبر مقطع فيديو بثته مباشر من خلال حسابها الشخصي عبر موقع «إنستجرام»: إنه تمت خطبتها من شخص خارج الوسط الفني، معبرة عن سعادتها باهتمام الجمهور بمعرفة أخبارها.

وتابعت «آمال» في البث الذي نشرته: إنها لن تنكر ارتباطها، بل أظهرت «الدبلة» للشاشة، مؤكدة أنها خطبت بالفعل لرجل أعمال مصري، من خارج الوسط الفني، وهي في انتظار «فرحة قريبة» ستعلن عنها للجمهور، مشيرة إلى احتمالية زواجها قريباً.