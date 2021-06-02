بسبب فيديو لـ دلال عبد العزيز .. بسمة وهبة تتعرض لانتقادات حادة من الجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لموجة حادة من الانتقادات، وذلك بعد نشرها فيديو من أمام الكعبة المشرفة.

ووفقًا للفيديو الذي نسرته عبر حسابها على «إنستجرام»، فقد ظهرت بسمة وهبة خلال الفيديو وهي تدعو بالشفاء للنجمة دلال عبدالعزيز، التي تعاني من الإصابة بفيروس كورونا وترقد بالمستشفى منذ 30 يوما.

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وقالت بسمة وهبة في الفيديو المثير للجدل: “اللهم اشف دلال عبدالعزيز وقومها لبناتها يا رب.. قولوا آمين من فضلكم يرحمكم الله.. يارب اشف دلال حبيبتي، صداقة كلها حنية وحب، ست أصيلة ومخلصة وحبيبة ومؤمنة.. يا رب يا رب يا رب يشفيكي يا دلال”.

وفور نشر الفيديو انهالت التعليقات السلبية التي طالت بسمة وهبة، وذلك بسبب استخدامها فلاتر التجميل الخاصة بتطبيق سناب شات.

ومن أبرز هذه التعليقات: “بلاش الفلتر يا بسمة علشان يكون المنظر واقعي وحقيقي” وكتب متابع آخر: “رموش ولينسز في العمرة يا شيخة”: فيما علق ثالث قائلا: “تمثيلك أوفر بصراحة”.

كما انتقدت متابعة تصرف بسمة وهبة بلهجة حادة قائلة: “آمين يا رب.. لكن ليش قاعدة تتصوري بالفلتر.. وليش قاعدة تدعي وتصوري دعائك.. أستغفر الله”.

يذكر أن بسمة وهبة قدمت في رمضان الماضي برنامج”العرافة” واستضافت خلاله عددا من نجوم الفن.