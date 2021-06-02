- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الله أكبر: التلفزيون الإيراني يقطع البث بعد إنفجار هائل هز أكبر... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - أفاد التلفزيون الإيراني باشتعال النيران في 18 خزانا في مصفاة نفط طهران حيث اندلع اليوم الأربعاء حريق كبير.
وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز السائل.
|الله أكبر.. التلفزيون الإيراني يقطع البث بعد إنفجار هائل يهز أكبر مصفاة نفط في طهران والنيران تشتعل في 18 خزانا للوقود (صور)
خطأ قاتل يرتكبه المتعافون من كورونا ويؤدي لإصابتهم بفيروس "الفطر الأسود"
نبأ صاعق: آمال ماهر تصدم الجميع وتعلن اعتزالها الفن "رسمياً".. واتهامات تطال تركي آل الشيخ بإجبارها على ذلك (فيديو)
# .. الملك سلمان يهز المملكة بـ 12 قرار ملكي مدوي تضمنت الإطاحة بأمراء كبار في السعودية من مناصبهم (أسماء)
# .. ضبط مذيعة مصرية قامت بحركة "فاضحة" أمام الكعبة المشرفة خلال الدعاء لدلال عبدالعزيز ومطالبات بطردها من المملكة (فيديو صادم)
# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة
وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.
بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
في غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني.
أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.