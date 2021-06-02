بصورة مع “أجمد واحد”.. رانيا يوسف تثير الجدل على مواقع التواصل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة رانيا يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها صورة مع رئيس نادي برشلونة الإسباني.

الصورة التي التقطها رانيا يوسف كانت خلال إجازتها في مدينة برشلونة في إسبانيا، حرصت على أن تلتقط صورا تذكارية برفقة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

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ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صوراً لها وكتبت: “أنا مع أجمد رئيس نادٍ في العالم”.

وتسببت الصورة في حالة واسعة من الجدل بين محبي الفنانة، مؤكدين انتماءها وحبها للنادي الشهير.

هذا وكان خوان لابورتا تولى رئاسة برشلونة للمرة الثانية مطلع عام 2021، عقب فوزه في انتخابات النادي وذلك بعد غياب لأكثر من عشر سنوات.

ووعد عقب فوزه برئاسة برشلونة أنه سيعمل على البقاء على ليونيل ميسي وعدم رحيله نهائياً.