بعد تحرك الجيش المصري.. إثيوبيا تهدد بإغلاق مضيق باب المندب اليمني...

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، الأربعاء، عن عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.

وقال دينا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، إن الحكومة الإثيوبية تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في سواحل البحر الأحمر للسيطرة على المنطقة.

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وأضاف دينا أن "دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى".

ويثير التحرك الإثيوبي مخاوف دول أخرى لها نفوذ على البحر الأحمر أهمها اليمن والسعودية والإمارات والسودان ومصر

وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه "مقلق".

وعلاقات إثيوبيا متوترة مع السودان وإيريتريا بسبب خلافات عسكرية، كما تستمر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بسبب سد النهضة الإثيوبي الذي يعتبر الجانبان المصري والسوداني أنه يحرمهما من حصصهما في مياه نهر النيل.

المصدر: "وكالة الأنباء الإثيوبية" + "سبوتنيك"

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