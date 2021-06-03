انت الان تتابع خبر صورة لضابط إسرائيلي يمارس الفاحشة مع عشيقته على شواطئ جزيرة سقطرى... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الإمارات تتصرف كقوة احتلال في اليمن بشكل رسمي وعلني وخَاصَّة في جزيرة سقطرى اليمنية المحتلّة، وفتحت أبواب اليمن للاحتلال الإسرائيلي.

فبعد شهور من توقيع اتّفاقية الخيانة والتطبيع بين إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تداول نشطاء وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسياح قالوا إن معظمهم إسرائيليون كانوا برفقة ضباط أمن إماراتيين في الجزيرة الواقعة جنوب شرقي اليمن.

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ويقع الأرخبيلُ اليمني في المحيط الهندي على بعد حوالي مِئتي كيلومتر من البر الرئيسي اليمني، ويتألف من أربع جزر وجزيرتين صخريتين، مع 50 ألف شخص يقطنون هناك غالبيتهم من الصيادين.

ولوحظ مؤخّراً ازدياد في الإعلانات الترويجية لزيارة سقطرى، من قبل الإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر على الأرخبيل منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وأفادت مواقع من بينها “ميدل إيست مونيتور” البريطاني بأن مئات السياح الأجانب وصلوا إلى الأرخبيل، خلال الشهرين الماضيين، باستخدام تأشيرات ممنوحة لهم من أبو ظبي، حيث بدأت الرحلات الجوية الأسبوعية المباشرة في مارس/آذار.

وأثارت التقارير بشأن توافد السياح الإسرائيليين على جزيرة سقطرى انتقادات واسعة في اليمن، حيث تمنع السلطات المسيطرة على الأرخبيل دخول المواطنين اليمنيين من البر الرئيسي بحجة منع انتشار فيروس كورونا، فيما تسمح للسياح الإسرائيليين بدخولها عن طريق الإمارات.

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