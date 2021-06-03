انت الان تتابع خبر مصادر: الرئيس هادي يوقع بعد ساعات قراراً جمهورياً لنقل العاصمة... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر إعلامية وسياسية مطلعة، عن عزم الحكومة اليمنية الشرعية، على إعلان مدينة سيئون العاصمة السياسية المؤقتة لليمن، بدلاً عن مدينة عدن.

وبحسب المصادر، فإن ما تشهده سيئون حاليًا، من تحركات حثيثة لمسؤولين أمنيين وعسكريين، موالين للرئيس عبد ربه منصور هادي، يؤكد استعداد الحكومة لإعلان مدينة سيئون عاصمة سياسية مؤقتة.

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مشيرةً إلى أن التحركات الأمنية الأخيرة، تسعى لإيجاد وضعٍ أمني خاص، يتيح للحكومة المعترف بها دوليًا، ولمسؤولي بقية سلطات الدولة، سيَّما التشريعية والقضائية، العودة من خارج البلاد، لممارسة وظائفهم، وتأدية مهماتهم المختلفة، إلى حين الانتهاء من معالجة المعضلة العسكرية والأمنية في عدن.

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