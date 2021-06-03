انت الان تتابع خبر مدير عام "منفذ الوديعة" يوجه نداء عاجل إلى جميع الوافدين اليمنيين... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - دعا مدير عام ميناء الوديعة البري، مطلق مبارك الصيعري، اليوم الأربعاء، المسافرين اليمنيين المغادرين إلى المملكة العربية السعودية، التوجه إلى مراكز الصحة التي سبق أن تم الإعلان عنها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، لأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.
وقال مدير المنفذ الحدودي بين اليمن والسعودية، في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر"،
|تحدي حلاقة "المنطقة الحساسة" بين يمني وسعودي تصعق الشعب اليمني.. والنهاية كانت صادمة
نبأ صاعق: الرئيس السيسي يهز المنطقة ويتخذ "قرارات جمهورية غير مسبوقة" في تاريخ مصر
# .. الملك سلمان يهز المملكة بـ 12 قرار ملكي مدوي تضمنت الإطاحة بأمراء كبار في السعودية من مناصبهم (أسماء)
# .. ضبط مذيعة مصرية قامت بحركة "فاضحة" أمام الكعبة المشرفة خلال الدعاء لدلال عبدالعزيز ومطالبات بطردها من المملكة (فيديو صادم)
# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة
أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.