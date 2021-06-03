مصر تحذر جميع المتواجدين على أراضيها: ظهور هذه العلامة في جسدك تعني...

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الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانا هاما بشأن أعراض الإصابة بالفطر الأسود، موضحة أن الإصابة تتمثلى في حمى وسعال وألم في الصدر يصاحبها ضيق التنفس.
وأوضحت الوزارة أنه من أعراض الإصابة تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، آلام في البطن، قيء، غثيان، نزيف بالجهاز الهضمي، دم في البراز، إسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى وجلطات تلف الأعصاب وفقدان الوعي، كما أكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ مرض الفطر الأسود غير معدٍ، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، ولا ينتقل أيضا بين الإنسان والحيوان، حيث إنّه مرض فطري يصيب الإنسان لتدهور جهازه المناعي.
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وتابعت الوزارة في تقريرها الذي أصدره الطب الوقائي أنّ مرض الفطر الأسود فطري، ويصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لكنه مرض نادر الحدوث ويصيب الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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