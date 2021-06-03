انت الان تتابع خبر مصر تحذر جميع المتواجدين على أراضيها: ظهور هذه العلامة في جسدك تعني... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدرت وزارة الصحة المصرية بيانا هاما بشأن أعراض الإصابة بالفطر الأسود، موضحة أن الإصابة تتمثلى في حمى وسعال وألم في الصدر يصاحبها ضيق التنفس.

وأوضحت الوزارة أنه من أعراض الإصابة تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، آلام في البطن، قيء، غثيان، نزيف بالجهاز الهضمي، دم في البراز، إسهال، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى وجلطات تلف الأعصاب وفقدان الوعي، كما أكدت وزارة الصحة والسكان، أنّ مرض الفطر الأسود غير معدٍ، ولا ينتقل من إنسان إلى آخر، ولا ينتقل أيضا بين الإنسان والحيوان، حيث إنّه مرض فطري يصيب الإنسان لتدهور جهازه المناعي.

تحدي حلاقة "المنطقة الحساسة" بين يمني وسعودي تصعق الشعب اليمني.. والنهاية كانت صادمة

نبأ صاعق: الرئيس السيسي يهز المنطقة ويتخذ "قرارات جمهورية غير مسبوقة" في تاريخ مصر

# .. الملك سلمان يهز المملكة بـ 12 قرار ملكي مدوي تضمنت الإطاحة بأمراء كبار في السعودية من مناصبهم (أسماء)

# .. ضبط مذيعة مصرية قامت بحركة "فاضحة" أمام الكعبة المشرفة خلال الدعاء لدلال عبدالعزيز ومطالبات بطردها من المملكة (فيديو صادم)

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

وتابعت الوزارة في تقريرها الذي أصدره الطب الوقائي أنّ مرض الفطر الأسود فطري، ويصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لكنه مرض نادر الحدوث ويصيب الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.