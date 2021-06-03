انت الان تتابع خبر دولة عربية تمنع سعوديين من دخول أراضيها .. وتعيدهم من المطار إلى... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي دخول أسرة سعودية بسبب عدم حمل أفرادها تحليلاً يكشف خلو أطفالهم من فيروس كورونا، وأعادتهم سلطات المطار إلى الرياض على الرحلة نفسها التي وصلوا عليها.

ووفقًا لصحيفة “الجمهورية” المصرية، فإنه قد تم رفض دخول عائلة سعودية، وصلت على طائرة قادمة من الرياض؛ لعدم حمل أطفالها فوق الـ 8 سنوات (بي سي آر)؛ حيث قررت سلطات الحجر الصحي عدم السماح بدخول الركاب.

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وأوضحت أنه قد تم عزلهم بإحدى صالات الترانزيت بالمطار، والسماح بسفرهم على الرحلات التي قَدِموا عليها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات.

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