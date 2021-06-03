الملك سلمان يباغت الرئيس هادي و"البركاني" ويشترط تنفيذ الرئيس 4 شروط...

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الرياض - روايدا بن عباس - قدمت السعودية أربعة شروط للسماح بعقد البرلمان التابع لحكومة الشرعية والذي يرأسه سلطان البركاني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت .

وقالت مصادر سياسية ان سلطان البركاني قدم طلبا للجانب السعودي لعقد جلسة للبرلمان لمنح حكومة معين عبدالملك الجديد الثقة واختار مدينتي سيئون او مأرب لعقد الجلسة.

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وأضافت المصادر ان السعوديين وعدوا ببحث عقد جلسة في سيئون بعد ان استبعدوا مأرب بسبب التطورات العسكرية هناك .

وأشارت المصادر إلى ان الجانب السعودي اشترط لعقد الجلسة اعداد جدول عمال مسبق وعرضه عليه , وعدم الخروج عنه .

وشددت المصادر على عدم طرح ملفات ما يجري جزيرة ميون , وكذا التدخلات الإماراتية في سقطرى , وكذا الاوضاع في المهرة , وعدم اثارة أي مواضيع تؤثر على التحالف .

وبينت المصادر ان الجانب السعودي وعد ببحث عقد الجلسة عقب عيد الأضحى في حال تم الموافقة على جدول الأعمال .

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