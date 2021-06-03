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الرياض - روايدا بن عباس - تظاهر عدد من مالكي وسائقي الشاحنات في الأردن، لليوم الثالث على التوالي، على طريق المطار احتجاجا على قرار منع دخول الشاحنات التي يزيد العمر التشغيلي لها عن 20 عاما إلى السعودية.

وفي تصريحات لوكالة "عمون" الإخبارية، أكد سائقو الشاحنات أن "القرار الصادر من المملكة العربية السعودية مجحف بحق مالكي وسائقي الشاحنات الأردنيين".

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نبأ صاعق: ليس لبنان أو اليمن.. السلطات السعودية تباغت أبناء هذه الجنسية العربية وتمنعهم من دخول أراضيها

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وأوضحوا أن "القرار كان متخذ منذ سنتين وتم تفعيله بشكل مفاجئ ما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع النقل بالأردن"، مشيرين إلى أن "القرار أضر بأكثر 3400 شاحنة، تعيل الشاحنة الواحدة منها على الأقل أسرة مكونة من 5 أفراد".

وأشاروا إلى أن تداعيات جائحة كورونا أدت إلى تراجع كبير في دخل أصحاب الشاحنات ما يحول دون تحديث مركباتهم لافتين إلى أن "القرار أدى إلى انخفاض أسعار مركباتهم بشكل كبير".

كما ذكر سائقو الشاحنات أن "لجنة النقل النيابية ستعقد يوم الأربعاء اجتماعا مع وزير النقل الأردني بحضور ممثلين عن أصحاب الشاحنات"، وفق "عمون".

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