انت الان تتابع خبر أصالة نصري تهز المجتمع السعودي بصورة مسيئة للملك سلمان وولي عهده... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، لسيل من الانتقادات بسبب إطلالتها أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي.

وأطلت أصالة بفستان أخضر فضفاض بأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط، لكنها اعتمدت ارتداء "كوفية" عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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ولاقت الإطلالة استهجان عدد كبير من متابعي النجمة، وتجلى ذلك من خلال الكلمات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن عدم إعجابهم لا بلون الفستان ولا بتصميمه.

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