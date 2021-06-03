انت الان تتابع خبر السلطات السعودية تفاجئ الوافدين بقرار جديد للحصول على تأشيرة خروج... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يلزم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي للمقيمين، سداد جميع الحقوق والفواتير بما فيها فواتير الجوال، وعدم وجود مركبة مسجلة باسمه في النظام.

وأوضحت الجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي تمتد لـ60 يوماً من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية المقيم، ولا يمكن تمديدها لأكثر من ذلك، ولا يمكن إصدار تأشيرة خروج نهائي للشخص وهو خارج المملكة.

السلطات السعودية تفاجئ الوافدين بقرار جديد للحصول على تأشيرة خروج نهائي

# بسبب جسدها المغري للاعبين.. الكاف يستبعد حكمة عربية من قيادة مباراة نهائية (سياج بوست يستعرض أجمل صورها)

نبأ صاعق: أصالة نصري تهز المجتمع السعودي بصورة مسيئة للملك سلمان وولي عهده (شاهد)

# تقرير استخباراتي فرنسي: "حاكم عربي" يعيش أيامه الأخيرة وإعلان وفاته "قريباً"

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. الكاف يستبعد حكمة عربية من...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.