انت الان تتابع خبر وقعت الكارثة.. وزارة الصحة السعودية تعلن الطوارئ والفيروس القاتل... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - دقت السلطات السعودية ناقوس الخطر من جديد بعد ارتفاع مرعب في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل (1269) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد19.
|واشنطن تهز المملكة وتهاجم الرجل الثاني فيها بشأن عملية "الأسد" السرية: أنت كذاب والملك لا يمكن أن يصدق ادعاءاتك
# وأخيراً.. سحب الجنسية رسمياً من وسيم يوسف والملك عبدالله يهز الأردان بقرارات أثلجت صدور الكثير
نبأ صاعق: شاهد.. أصالة نصري تسرب صور جديدة من حفل زفاق نجلة ملك السعودية (الأميرة حصة) وتروي موقف مفاجئ حدث لها هناك
# تقرير استخباراتي فرنسي: "حاكم عربي" يعيش أيامه الأخيرة وإعلان وفاته "قريباً"
# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة
وبحسب الوزارة فقد بلغ إجمال الحالات المؤكدة بكورونا في السعودية حتى اليوم 452956 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل (16) حالات وفيات ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 7393 حالة.
وقالت الوزارة أنها سجلت (1081) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (435,520) حالة
أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.