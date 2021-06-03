انت الان تتابع خبر وقعت الكارثة.. وزارة الصحة السعودية تعلن الطوارئ والفيروس القاتل... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - دقت السلطات السعودية ناقوس الخطر من جديد بعد ارتفاع مرعب في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل (1269) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد19.

واشنطن تهز المملكة وتهاجم الرجل الثاني فيها بشأن عملية "الأسد" السرية: أنت كذاب والملك لا يمكن أن يصدق ادعاءاتك

# وأخيراً.. سحب الجنسية رسمياً من وسيم يوسف والملك عبدالله يهز الأردان بقرارات أثلجت صدور الكثير

نبأ صاعق: شاهد.. أصالة نصري تسرب صور جديدة من حفل زفاق نجلة ملك السعودية (الأميرة حصة) وتروي موقف مفاجئ حدث لها هناك

# تقرير استخباراتي فرنسي: "حاكم عربي" يعيش أيامه الأخيرة وإعلان وفاته "قريباً"

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. الكاف يستبعد حكمة عربية من...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

الأمن السعودي يعلن الإطاحة ب 50 فتاة بعد أن تم رصدهن...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

وبحسب الوزارة فقد بلغ إجمال الحالات المؤكدة بكورونا في السعودية حتى اليوم 452956 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل (16) حالات وفيات ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 7393 حالة.

وقالت الوزارة أنها سجلت (1081) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (435,520) حالة

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.