انت الان تتابع خبر أمير قطر يتجاهل أردوغان ويستفز الأتراك بتصريح صادم: هذا الحاكم... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجهت دولة قطر رسمياً الشكر لزعيمين عربيين واعتبرت أن جهودهما كان لها الفضل في وقف الحرب الآثمة على قطاع غزة الفلسطيني.

وفي بيان رسمي صدر عن خارجية قطر وجهت قيادة البلد الشكر لكل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني.

ناشطون يسربون صورة لرئيس برشلونة وهو يسترق النظر إلى هذا الجزء من جسد رانيا يوسف.. وهاشتاغ مسيء يتصدر تويتر

# أمير قطر يتجاهل أردوغان ويستفز الأتراك بتصريح صادم: هذا الحاكم المسلم هو الأقوى في المنطقة بلا منازع

نبأ صاعق: شاهد.. أصالة نصري تسرب صور جديدة من حفل زفاق نجلة ملك السعودية (الأميرة حصة) وتروي موقف مفاجئ حدث لها هناك

# تقرير استخباراتي فرنسي: "حاكم عربي" يعيش أيامه الأخيرة وإعلان وفاته "قريباً"

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بسبب جسدها المغري للاعبين.. الكاف يستبعد حكمة عربية من...

من الشارع إلى سرير غرفة النوم.. فتاة تمارس الفاحشة مع...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

الأمن السعودي يعلن الإطاحة ب 50 فتاة بعد أن تم رصدهن...

شاهد.. سعودي منحرف يغتصب شقيقته 6 سنوات داخل غرفتها...

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة وتوقفت كافة الأعمال القتالية بين إسرائيل وقوات المقاومة الفلسطينية.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.