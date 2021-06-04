انت الان تتابع خبر عاجل.. هروب مستشار محمد بن زايد من الإمارات بعد ما حصل لوسيم يوسف... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول ناشطون خلجيون أنباء تفيد بهروب الأكاديمي عبدالخالق عبدالله مستشار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد من الإمارات.

وقالت الأنباء إن عبدالخالق عبدالله اضطر لمغادرة البلاد "سراً" خوفاً على حياته بعد توتر كبير في العلاقة بينه وبين بن زايد بسبب موقف المستشار من الحرب في غزة وإبدائه الامتعاض بشكل غير مسبوق عن دعم قيادة بلاده لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

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وكتب المستشار عدة تغريدات منذ أحداث غزة على طريقة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في استعطاف قيادة بلاده لعدم الارتماء أكثر في حضن الاحتلال ليعود يوم أمس ويكتب تغريدة مفاجئة تنتقد سياسة بن زايد في كسب ولاء الحكام العرب والعداء مع الشعوب العربية وهو ما دفع أحد المعلقين للرد عليه بالقول: المستشار هرب من البلاد وهذه تغريدة الرحيل على ما يبدو.

يأتي ذلك وسط أنباء غير مؤكدة تفيد بوفاة الداعية المجنس إماراتيا وسيم يوسف على يد شخص بسبب مواقفه من غزه.

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