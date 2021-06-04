ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور بإطلالة ساحرة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المتألقة ​ياسمين صبري، زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة​ أنظار متابعيها بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة ​ياسمين صبري في الصورة بإطلالة كلاسيكية ساحرة بالأحمر الداكن، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة وماكياج ناعم بألوان ترابية.

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يذكر أن ياسمين نشرت مؤخراً، صورة لها على متن يخت وهي تقوم بجولة بحرية وتستمتع بوقتها. ولفتت الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستاناً أبيض فضفاض ونسقته مع قبعة بيضاء زادت من إطلالتها أنوثة.

ويشار الى أن ياسمين صبري دائما ما تثير الضجة في إطلالاتها خصوصاً بعدما ظهرت بفستان أصفر أنيق في حفل زفاف.

وعلى صعيد آخر اختارت العديد من الماركات العالمية الممثلة المصرية ياسمين صبري وجهاً وسفيرة لها وتعاملت معها كونها تمتلك وجهاً جميلاً اضافة الى انها صاحبة قاعدة جماهرية كبيرة فالعديد من الشابات يتابعنها ويقلدنها اذ انها صاحبة ستايل مميز وقوام رشيق ولافت.