بإطلالة ناعمة.. هبة مجدي تبهر أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها صور من أحدث جلسة تصوير لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الصور عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» حيث شاركت متابعيها الصور، وعلقت عليها: «يؤخرها الله ..ليفاجئك بالذي هو أحب إليك.. فليطمئن قلبك».

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وما أن نشرت هبة الصور حتى حرص متابعيها على التفاعل معها خلال التعليقات، ممن حرصوا على التعليق لها بكلمات تتغزل فى أحدث فوتوسيشن لها.

يذكر أن هبة مجدى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل «موسى« للنجم محمد رمضان وجسدت دور شقيقته فى المسلسل، وشارك فى بطولة المسلسل الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.