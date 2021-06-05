عاجل.. واشنطن تهدد دولة خليجية بتدخل عسكري فيها والإطاحة بحاكم البلد...

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الرياض - روايدا بن عباس - بعثت السفارة الأمريكية في العراق، برسالة تهديد غير مسبوقة إلى حكومة بغداد، بعد تزايد الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء (مكان مقر السفارة).

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن مصدر عراقي، قوله إن الرسالة شديدة اللهجة بعثت بعد سيطرة الحشد الشعبي الموالي لإيران على المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.

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وجاء في الرسالة بحسب الشبكة، أنه في حال عجزت الحكومة العراقية عن ردع الحشد الشعبي وإبعاده عن المنطقة الخضراء، فإن الولايات المتحدة هي من ستتصرف حيال ذلك.

وتابع المصدر: "الرسالة كانت عبارة عن مخاطبة رسمية خلال الساعات التي سيطر فيها الحشد على المنطقة الخضراء".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة حتى اللحظة"، دون أن يكشف عن أسباب عدم الرد.

ومنذ اغتيال القيادي في الحشد "أبو مهدي المهندس" رفقة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، تقوم فصائل تابعة للحشد الشعبي باستهداف محيط السفارة الأمريكية، وقواعد عسكرية أخرى في أنحاء متفرقة من العراق.

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