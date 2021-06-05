شاهد.. حاكم خليجي يفاجئ الشعب بالتجول بدون مرافقين أو حراسه.. ويسقط...

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الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان ،اليوم الخميس، مقطع فيديو للسلطان هيثم بن طارق وهو يتجول دون حراسة.

ونشر المقطع الإعلامي العماني عادل الكاسبي في تغريدة على موقع تويتر وظهر فيه السلطان هيثم في سيارته بدون موكب رسمي حوله لحمايته كما جرت العادة مع ملوك ورؤساء دول العالم.

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وعلق الإعلامي العماني بالقول: "يخرج السلطان هيثم بن طارق في كثير من جولاته منفردًا دون حراسة ولا مواكب أسطورية وبنفس السيارة ، هذه المشاهد تتكرر كثيرًا ولها دلالة عظيمة ، فليحفظكم الله ذخرًا وسندًا لعمان وشعبها".

وحظي المقطع بتفاعل واسع من العمانيين وكتب أبو ميرال "هكذا هم سلاطين عمان لا يحتاجون إلى حماية لأنهم أحبوا الشعب فأحبوهم".

وكان السلطان هيثم بن طارق أصدر توجيهات قبل أيام للحكومة لحل أزمة العاطلين عن العمل في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا، وذلك على وقع الاحتجاجات التي شهدتها ولاية صحار على سوء الأوضاع المعيشية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم أمر بتوظيف 12 ألف شخص في القطاع الحكومة المدني والعسكري، من أصل أكثر من 32 ألف فرصة عمل سيتم توفيرها خلال هذا العام.

كما أمر السلطان هيثم كذلك بتوفير ألفي فرصة عمل في القطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة، حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

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