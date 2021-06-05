انت الان تتابع خبر نبأ عاجل على شاشة التلفزيون اللبناني قبل قليل بخصوص "وفاة حسن نصر".. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في نبأ صاعق هزت قناة الجديد اللبنانية الأوساط المحلية في لبنان والعربية أيضاً، معلنة عن وفاة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قبل قليل.

وقالت القناة في بيان رصده سياج بوست إن الأمين العام للحزب لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى التي كان يصارع فيها لأيام قبل أن يستسلم، مشيرة بأن الحزب لم يعلن النبأ بعد بانتظار ترتيب موقع خليفته.

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وقالت مصادر لبنانية أن ابن خال نصر الله، هاشم صفي الدين هو من سيخلف نصر الله على الأرجح.

وأعاد التقرير إلى الأذهان، أنه في عام 2008 صدرت هناك أول أنباء عن مباركة إيران لصفي الدين كخليفة لحسن نصر الله.

ويشار إلى أن هاشم صفي الدين ولد في عام 1964 في قرية دير قانون بجنوب لبنان، وهو تلقى تعليما في النجف وقم، مثل حسن نصر الله، وكان من بين مؤسسي "حزب الله" في 1982.

وكان نصر الله قد ظهر قبل أيام في كلمة تلفزيونية في محاولة لقطع شائعات تدهور صحته لكنه ظهر في حالة يرثى لها وكان يسعل بشدة.

وترافق مع هذه المعلومات تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر توزيع أنصار حزب الله الخبز والماء بشكل مجاني في الضاحية على نية شفاء نصرالله حسب اعتقادهم.

إلا أن صحيفة "النهار" اللبنانية نفت هذه الأخبار ونقلت عن مصدر في حزب الله قوله أن "المزاعم لا صحة لها، ومجرد شائعات ونصرالله بخير، وصحته جيدة".

وكان حسن نصرالله ظهر في خطابه الأخير يوم 25 من أيار الحالي متعبًا ويتحدث بصعوبة ووضع يده على صدره بسبب السعال، ويلاحظ أن وجهه كان شاحبًا ما فتح الباب أمام التكهنات حول تدهور حالته الصحية، فيما علق نجله بأن لديه "حساسية" فقط.

ومن جانبه أكد الإعلامي الإسرائيلي المقرب من "الموساد"، إيدي كوهين، وقتها في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن حسن نصرالله يعاني من مرض السرطان وسط تكتيم إعلامي.

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