انت الان تتابع خبر شاهد بالفيديو .. إماراتي سافل يقبل رأس سائح إسرائيلي وسخط عارم يجتاح... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار مقطع فيديو لمواطن اماراتي أثناء استقباله مواطن إسرائيلي موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي.

وقد ظهر في الفيديو مواطنا إماراتيا يستقبل سائحا إسرائيليا بالأحضان في مطار دبي بالامارات .

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ورحب الإماراتي بالسائح الإسرائيلي ترحيبا حارا ، وسلم عليه باللغة العبرية قائلا له "شالوم" والتي تعني السلام .

‎ في حين لم يكتفي بذلك الترحيب وقام بتقبيل رأس الإسرائيلي مظهرا فرحته الكبيرة بوصولة دولة الإمارات.

ولاقى الفيديو ردود أفعال عربية غاضبة ،حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الفيديو والذي انتشر على نطاق واسع.

هذا وكانت الامارات قد أقامت اتفاقية تطبيع مع اسرائيلي, أدت لفتح علاقات واسعة بين البلدين اضافة لفتح مطارات البلدين للسائحين.

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