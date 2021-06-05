شكرا لقرائتكم خبر عن من غير بنطلون – اتفرج سمية الخشاب في بيت أبو شريف وكله باين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة سمية الخشاب، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في فيديو، مرتدية فستان ذهبى قصير أثناء لقائها مع المخرجة رندلى فى الفندق المقيمة به.

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وعلقت سمية فى الفيديو قائلة : “أول مرة انحرف والبس قصير الناس عارفه عنى انى مش بلبس قصير .. اليوم انا انحرفت”، وأخبرتها المخرجة أن ترتدي بنطال كون الطقس بارد.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا على سمية الخشاب، مشيرين أنه لو كانت لا تريد الظهور بملابس قصيرة ومثيرة ما سمحت بالتصوير أو نشر الفيديو.