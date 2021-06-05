الموت يفجع أسرة محمود عبدالعزيز.. وهذا اول تعليق لابن «الساحر»

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحلت اليوم السبت السيدة نادية عبد العزيز، شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان والمنتج الفني محمد عبد العزيز نجل الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز نبأ الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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وكتب محمد محمود عبد العزيز قائلا: «مفيش كلام يتقال… السلام أمانة يا عمتي أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولعمتي نادية ولكل من رحلوا عنا».

وأحيا المنتج محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك» ذكرى ميلاد والده النجم الكبير محمود عبد العزيز، والتي حلت أمس الجمعة 4 يونيو.

ونشر محمد محمود عبد العزيز صورتين من أمام قبر والده أثناء زيارته له أمس الجمعة تزامنًا مع ذكرى ميلاده الـ 75، معلقا عليها: «وأنا قاعد بتكلم مع أبويا وبفضفض وأحكي له عن حاجات كتير».

وتابع محمد محمود هبد العزيز في منشوره: «اللهم اشف كل مريض ورد كل غائب وريح قلب كل مهموم وخفف عن كل مكروب وتقبل منا دعائنا وأعمالنا ويسر لنا أمورنا ورد لنا حقوقنا وأبعدنا عن كل ما لا يرضيك وقربنا من كل ما يرضيك ويقربنا منك يا رب العالمين».

وتابع: «أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».